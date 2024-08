Dubbele fout nekt Elise Mertens in felbevochten strijd tegen Kostjoek in Cincinnati

Elise Mertens heeft in een pittig duel met de Oekraïense Marta Kostjoek aan het kortste eind getrokken. Na 2 uur en 20 minuten knokken moest onze landgenote het hoofd buigen in de eerste ronde in Cincinnati na een dubbele fout.

Met een openingsgame van 17 punten was de toon gezet: Elise Mertens begon met het mes tussen de tanden aan haar eerste ronde in Cincinnati, maar een snelle break afdwingen lukte niet.

De zege tegen viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka in Toronto had Mertens duidelijk ook vertrouwen gegeven voor haar eerste partij op het WTA 1.000-toernooi in Ohio.

Dat Mertens op het einde van de 1e set 3 breakkansen niet kon verzilveren, brak haar zuur op. Kostjoek had aan één kans genoeg om met 6-4 een einde te maken aan set 1. Het motiveerde Mertens nog wat meer: met 6-2 dwong ze een 3e set af.

Daarin kon Mertens een vroege break niet vasthouden. En net als in de openingsset liep het op het einde dan mis, met een dubbele fout. Een domper voor Mertens, die een sterke indruk maakte tegen het 15e reekshoofd.

De Limburgse komt later deze week wel nog in actie op het dubbelspel. Samen met haar Taiwanese dubbelpartner Hsieh Su-wei is ze als tweede reekshoofd rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales.

Mertens bereidt zich momenteel voor op de US Open, die op 26 augustus van start gaat in New York.