Elise Mertens laat breakkansen onbenut tegen Samsonova in Toronto

za 10 augustus 2024 09:51

National Bank Open Elise Mertens ( 35 ) Liudmila Samsonova ( 13 , 6 ) einde 2 set 1 6 4 set 2 6

Elise Mertens heeft haar knappe zege tegen Naomi Osaka geen vervolg kunnen geven in de 1/8e finales van het WTA 1.000-toernooi in Toronto (Can/hardcourt/3.211.715 dollar). De Russin Ljoedmila Samsonova was met 6-2, 6-4 te sterk.

Elise Mertens is de nummer 35 van de wereld, Ljoedmila Samsonova de nummer 13. De drie jaar jongere Russin sukkelde met haar opslag en kende onder meer 7 dubbele fouten.



Maar Mertens kon daar niet van profiteren. Onze landgenote kon geen enkele van 6 breakkansen omzetten, terwijl Samsonova 3 van haar 9 breakballen benutte.



De eerste set duurde 36 minuten, Samsonova brak tot 1-2 en 2-5 en maakte het daarna vlot af.



De tweede set duurde bijna dubbel zo lang. Samsonova werkte 4 breakballen weg om op 2-2 te komen en snoepte meteen erna de opslag van Mertens af. Mertens had nog kansen om te breaken, maar vergeefs.



Ze werkte op haar eigen opslag 2 matchpunten weg, maar op love maakte de Russin er daarna 6-4 van.



Het was hun tweede onderlinge duel, 2 jaar geleden in Washington ging Mertens ook onderuit.

Ook out in dubbel

Even later zat ook het dubbelspel erop voor onze landgenote. Aan de zijde van de Amerikaanse Asia Muhammad konden ze als vierde reekshoofd in de tweede ronde niet op tegen de Française Kristina Mladenovic en de Chinese Shuai Zhang.



Vrij in de eerste ronde werd het in de tweede ronde 6-0, 6-4.