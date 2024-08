Greet Minnen is niet opgewassen tegen vice-olympisch kampioene Donna Vekic: "Maar ik heb veel geleerd"

US Open

Greet Minnen heeft de tweede ronde op de US Open niet overleefd. Onze landgenote kon één set stevig weerwerk bieden tegen de Kroatische Donna Vekic, de zilverenmedaillewinnares van Parijs, maar ging onderuit met 7-5 en 6-1.

Greet Minnen mocht woensdagnacht haar resultaat van vorig jaar proberen te evenaren op Flushing Meadows. Onze landgenote, het nummer 70 van de wereld, nam het op tegen Donna Vekic voor een plekje in de derde ronde.

Maar Vekic, het 24ste reekshoofd, verkeert deze zomer in goeden doen. In Parijs veroverde de Kroatische nog olympisch zilver in het enkelspel.

In set één kon Minnen nog stevig weerwerk bieden. Tot 5-5 behielden beide speelsters hun opslag, maar in money time kon Vekic een cruciale break afdwingen. Zij maakte wat later de set af: 7-5.

In set twee kon Minnen haar goede niveau niet aanhouden. Ze moest meteen haar opslag inleveren en moest achter de feiten aanhollen. Na nog een tweede break kon de vice-olympisch kampioene het met 6-1 vlot afmaken.