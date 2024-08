Goffin spoelt opdoffer in 1e set door tegen Mannarino met ticket voor 3e ronde US Open

David Goffin heeft zijn goede vorm nu ook doorgetrokken tot de 3e ronde van US Open. Tegen de Fransman Adrian Mannarino vergat hij onze landgenoot het in 3 sets af te maken, maar dat zette hij daarna snel recht.

Terwijl David Goffin met onder meer een halve finale in Winston-Salem barstte van vertrouwen, was Adrian Mannarino met een pak meer twijfels naar New York afgezakt. De Fransman was 6 toernooien op een rij niet verder geraakt dan de 1e ronde.

Die negatieve reeks had Mannarino op Flushing Meadows wel doorbroken, maar toch liep hij niet echt over van vertrouwen. Goffin kon profiteren met 4 breaks in de 1e set, maar de Fransman sloeg telkens weer terug. Toen Goffin in de tiebreak ook zijn setpunten niet kon benutten, kreeg hij het deksel op de neus.

De Luikenaar liet het hoofd niet hangen. Hij moest knokken om de 2e set te bemachtigen, maar stormde dan af op de 3e ronde van de US Open. Alleen in de laatste set stribbelde Mannarino nog tegen, zonder succes.

De 33-jarige Goffin neemt het in de volgende ronde op tegen de 10 jaar jongere Tsjech Tomas Machac, die in zijn carrière nog niet voorbij de 3e ronde van een grandslamtoernooi raakte.