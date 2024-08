Geen laatste kunstje van Dominic Thiem: ex-winnaar van US Open ziet grandslamcarrière eindigen in eerste ronde

ma 26 augustus 2024 21:47

US Open Ben Shelton ( 13 , 13 ) Dominic Thiem ( 210 ) einde 6 set 1 4 6 set 2 2 6 set 3 2

Zijn last dance heeft geen stunt meer opgeleverd. Op zijn 30e stapt Dominic Thiem van het grandslamtoneel. De ex-winnaar van de US Open moest in de eerste ronde van het Amerikaanse toernooi zijn meerdere erkennen in de jonge Ben Shelton (ATP 13). Thiem zwaait eind dit jaar de tenniswereld helemaal uit.

Nog één laatste keer schitteren op de plek waar hij de grootste zege uit zijn carrière boekte. Dat is waar Dominic Thiem afgelopen nacht ongetwijfeld van droomde. De winnaar van de US Open in 2020 stond voor zijn laatste grandslamtoernooi en wilde zijn carrière in schoonheid afsluiten. Maar dat was buiten de 21-jarige Ben Shelton gerekend. In drie sets mepte hij de droom van de Oostenrijker aan diggelen: 6-4, 6-2 en 6-2. Zo zit de tenniscarrière van Thiem er zo goed als op. Eerder kondigde de voormalige topper al aan dat hij de tenniswereld aan het einde van het jaar uitwuift. De Oostenrijker was ooit nummer 3 van de wereld, maar zakte deze week nog weg naar plek 210. De bevestiging van een verval dat Thiem steeds verder wegsleurde van de wereldtop. Na zijn enige grandslamtitel 4 jaar terug, ging het namelijk van kwaad naar erger voor Thiem. In 2021 scheurde hij de ligamenten in zijn rechterpols, nooit haalde hij daarna nog het topniveau van voordien. Nu sluit de voormalige vedette dus definitief een hoofdstuk af. Binnen enkele maanden gaat het tennisboek helemaal dicht.

Dominic Thiem: "Dit is een heel belangrijk moment voor mij"