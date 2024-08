Sabalenka verliest heel toernooi lang geen enkele set en steekt eindzege in Cincinnati op zak

Aryna Sabalenka (WTA 3) heeft het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati toegevoegd aan haar palmares. De Wit-Russische rekende in de finale af met Jessica Pegula. Na 1 uur en 16 minuten was de klus geklaard: Sabalenka won met 6-3 en 7-5. Met een nieuwe 2-0-zege verloor ze geen enkele set in Amerika.