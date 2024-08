Australiër Popyrin stunt tegen Roebljov in ATP 1.000-finale in Montréal: "Weet dat ik dit kan"

Als nummer 62 van de wereld heeft de 25-jarige Australiër Alexei Popyrin het grootste succes van zijn carrière behaald in de finale van het ATP 1.000-toernooi in Montréal (Can/hardcourt/1.835.000 dollar). Hij versloeg de Russische favoriet Andrej Roebljov (ATP-8) in 2 sets: 6-2, 6-4.

Popyrin, die tot gisteren 2 kleinere toernooien op zak had (Singapore 2021 en Umag 2023), kende een droomweek. Hij kwam 5 top 20-spelers op een rij tegen en zette ze allemaal opzij.



Elfde reekshoofd Ben Shelton in de tweede ronde, gevolgd door 7e reekshoofd Grigor Dimitrov, tegen wie hij 3 matchballen wegwerkte, 4e reekshoofd Hubert Hurkacz, Sebastian Korda, die vorige week nog de titel pakte in Washington en finaal dus 5e reekshoofd Roebljov.



De twee kennen elkaar goed, want ze trainen vaak samen in Monte Carlo. "Ik speelde op een heel hoog niveau", legde Popyrin uit. "Ik geloof al lang dat ik dat in mij heb, maar om dat hier nu 6 wedstrijden op een rij te doen tegen deze topspelers..."



Popyrin won de eerste 7 punten van de match en zette zo meteen de toon van een te moeilijke opdracht voor de Rus, die wel van 8 naar 6 zal springen na onder meer een zege tegen nummer 1 Jannik Sinner.



"Ik wilde een statement maken in het eerste spelletje. Ik wilde hem daarmee ambeteren en dat is goed gelukt, zegt de nieuwe nummer 23 van de wereld.



Popyrin staat - net als Roebljov - bekend als iemand die zijn temperament soms moeilijk onder controle kan houden. Maar afgelopen nacht was hij kalm en vastberaden.



Na de laatste bal kon hij zijn ogen niet geloven en kwamen de tranen.