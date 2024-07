Novak Djokovic heeft 4 sets nodig tegen nummer 277 op Wimbledon

Zevenvoudig winnaar Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. Het tweede reekshoofd versloeg in Londen de Britse wildcardspeler Jacob Fearnley (ATP-277) in vier sets (6-3, 6-4, 5-7 en 7-5) in een partij van 3 uur.