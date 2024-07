8e reekshoofd Anna Bondar is te sterk voor Belgische Marie Benoit op haar eerste WTA-toernooi

Op het WTA-toernooi van Iasi (Roemenië) is Marie Benoit niet verder geraakt dan de 1e ronde. De nummer 215 van de wereld verloor met 3-6 en 1-6 tegen Anna Bondar (WTA-98). Voor Benoit was het haar eerste ervaring op de hoofdtabel van een WTA-toernooi.

De week van Benoit was al geslaagd voor ze goed en wel begon. Dankzij twee overwinningen in de kwalificaties plaatste ze zich voor de eerste ronde van het WTA-toernooi in Iasi.

De 29-jarige Belgische maakte zo voor het eerst deel uit van de hoofdtabel van een groot toernooi. Op WTA-niveau had ze voorlopig enkel ervaring in de kwalificaties van grandslamtoernooien.

Op het Roemeens gravel stond ze tegenover Anna Bondar, het 8e reekshoofd. Dat werd vooral een eenrichtspartij.

Na een vroege break tegen in de eerste set hield Benoit stand. Ze kreeg zelfs een paar kansen om op gelijke hoogte te komen, maar het werd toch 3-6 in het voordeel van de Hongaarse.

Set 2 ging met iets ruimere cijfers naar Bondar: 1-6. Het achtste reekshoofd pakte tijdens de match uit met 8 aces.

Benoit kan wel naar huis gaan op opgeheven hoofd. Dit seizoen won ze al 3 toernooien op het ITF-niveau, voor de lager geplaatste tennissers.