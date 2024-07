Verrassing op Wimbledon: eerste titelverdedigster sinds Steffi Graf die verliest in eerste ronde

De Tsjechische titelverdedigster Marketa Vondrousova (WTA-6) is meteen gesneuveld in de eerste ronde op het grandslamtoernooi van Wimbledon. Het zesde reekshoofd bleek op het heilige Londense gras niet opgewassen tegen de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro (WTA-83). Na 1 uur en 9 minuten gaf het scorebord op Centre Court 6-4, 6-2 aan.

De 21-jarige Bouzas Maneiro, die nooit eerder de openingsronde op een grandslamtoernooi wist te overleven, treft in de volgende ronde haar landgenote Cristina Bucsa (WTA-64) of de Roemeense Ana Bogdan (WTA-57).

Vondrousova was nooit op de top van haar kunnen en leek nog last te hebben van de heupblessure die ze vorige week opliep tijdens het voorbereidingstornooi van Berlijn. In haar openingsgame sloeg de Tsjechische drie dubbele fouten en werd ze meteen gebroken. Met een totaal van 28 unforced errors sloeg ze er dubbel zoveel als haar tegenstander.

De 25-jarige Marketa Vondrousova werd vorig jaar de eerste ongeplaatste speelster in de Open Era die Wimbledon kon winnen. Ze deed dat als nummer 42 van de wereld. Met deze nederlaag is ze de eerste titelverdedigster die er in de eerste ronde uitligt sinds Steffi Graf in 1994.

"Dit is een van de belangrijkste momenten van mijn leven. Het is geweldig", zei Bouzas Maneiro na afloop van de wedstrijd. "Ik zei tegen mezelf: geen stress, geniet van het moment en van het tornooi. Ik probeerde gewoon vrij te spelen, en dat is gelukt. Daar ben ik heel blij om."

Voor de Spaanse was het nog maar haar derde optreden op een grandslamtoernooi en had ze nog nooit een officiële wedstrijd op gras gewonnen. Het is ook de eerste keer dat ze een top 10-speelster verslaat.



"Ik ben verrast van mezelf. In het begin was ik een beetje nerveus, maar de sfeer was zo goed. Ik voelde me comfortabel, alsof ik thuis was. Ik weet niet waarom."