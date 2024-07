Greet Minnen laat Italiaanse topper Jasmine Paolini een set zwoegen op Wimbledon

Italiaanse favoriete op haar hoede

Jasmine Paolini is vanmiddag de favoriete, maar ze is op haar hoede voor de Belgische tennisster.





"Ik zal op niveau moeten zijn tegen haar, want ik denk dat het niet eenvoudig wordt. Het kan op een paar punten aankomen. Gras is ook een speciale ondergrond, waarop we maar drie weken per jaar spelen. Het is een ander soort tennis, maar ik geniet er wel van. Na de halve finale te bereiken in Eastbourne heb ik geleerd dat het me ergens wel ligt", zegt de Italiaanse.





Paolini kende geen vlekkeloze openingswedstrijd tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA-55), die ze met 7-5 en 6-3 won. Het was haar eerste zege op Wimbledon.

"Het was een rollercoaster. Ik ben blij dat het bij twee sets bleef. Ik was wat zenuwachtig omdat ik voor het eerst reekshoofd was. Pas na de eerste set begon ik beter te spelen", besluit het zevende reekshoofd.