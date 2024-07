Medvedev neemt grandslam-wraak en knikkert nummer 1 Sinner uit Wimbledon

Daniil Medvedev heeft zijn revanche beet na de verloren finale van de Australian Open. In een slopende vijfsetter kon hij nummer 1 van de wereld Jannik Sinner een halt toeroepen in de kwartfinales van Wimbledon.

Toch niet weer? Dat moet in de 4e set toch even door het hoofd van Daniil Medvedev zijn gespookt.

De Rus had al 5 wedstrijden op een rij verloren tegen Jannik Sinner en het horrorscenario van de Australian Open leek zich op Wimbledon te herhalen. In de finale in Melbourne gaf Medvedev toen een 2-0-voorsprong in sets nog uit handen.

Maar Sinner was niet topfit: in de derde set moest de Italiaan even naar binnen voor een medische check-up. De nummer 1 van de wereld voelde zich slapjes en er werd zelfs bloed geprikt ter controle.

En dat bloed had Medvedev geroken. Met 55 winners en ijzersterk spel vanaf de baseline kreeg hij Sinner na 5 sets alsnog klein. Het was zijn eerste zege tegen de Italiaan sinds Miami 2023, voor Sinner nog maar de 4e nederlaag dit seizoen.

Medvedev neemt het in zijn 9e halve finale op een grandslamtoernooi op tegen Carlos Alcaraz of Tommy Paul. Hij jaagt op zijn 2e grandslamtitel na zijn eindzege op de US Open in 2021.