Eerste Belgisch succes op Wimbledon: Greet Minnen klopt dubbelpartner in eerste ronde

Greet Minnen (WTA-80) heeft in de eerste ronde op Wimbledon haar dubbelpartner Heather Watson (WTA-199) geklopt. Op het heilige gras won Minnen in 2 sets: het werd 7-5 en 6-4. In de tweede ronde zal ze het opnemen tegen Jasmine Paolini (WTA-7) of Sara Sorribes Tormo (WTA-55).