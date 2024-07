LIVESTREAM: Maken Gillé en Vliegen een einde aan de tenniscarrière van Andy Murray?

Spaans koningskoppel door naar volgende ronde

Rafael Nadal en Carlos Alcaraz hebben zich ten koste van het Nederlands duo Griekspoor/Koolhof kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Sander Gillé en Joran Vliegen hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over de Spanjaarden, want ze zijn in de andere tabelhelft ingedeeld.