Miljardairsdochter Emma Navarro verrast Coco Gauff in Amerikaanse onderonsje op Wimbledon

De Amerikaanse Coco Gauff heeft de 1/8e finales op Wimbledon niet overleefd. De nummer 2 van de wereld verloor zondagavond van haar landgenote Emma Navarro in 2 sets.

Coco Gauff en Emma Navarro stonden op Wimbledon voor de tweede keer in hun carrière tegenover elkaar. Eerder dit jaar troffen ze elkaar al in de halve finales van het WTA-toernooi in Auckland, toen Gauff aan het langste eind trok.

Ook nu was de 20-jarige Amerikaanse weer de favoriete tegen haar 3 jaar oudere landgenote, een buitenbeentje in het tennis.

De inmiddels 23-jarige Navarro scheerde hoge toppen bij de junioren, maar richtte zich dan op haar studies, die ze combineerde met tennis in het Amerikaanse NCAA-circuit. Ze is de dochter van de Amerikaanse miljardair Ben Navarro, die zijn fortuin vergaarde in de financiële sector.

Pas sinds vorig jaar zet Emma Navarro alles op het tennis en sindsdien is ze mondjesmaat opgerukt naar de top 20 van de wereld. In januari van dit jaar won ze in Hobart haar eerste toernooi op het WTA-circuit.

Met haar verrassende zege tegen nummer 2 Gauff staat Navarro nu voor het eerst in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Daarin zal ze het opnemen tegen de Italiaanse Jasmine Paolini.