VIDEO - Elise Mertens kan net geen revanche nemen tegen Emma Raducanu in Washington

Mertens is de nummer 35 van de wereld en het achtste reekshoofd in de Amerikaanse hoofdstad, Raducanu is de nummer 89 van de wereld. De Britse 2 jaar geleden 10e van de wereld, keerde na sterke voorbije weken in de top 100 terug en kreeg een wildcard voor Washington.



Mertens had problemen met de opslag: ze sloeg liefst 11 dubbele fouten en moest 6 breaks toestaan.



Ze verloor haar opslag meteen in het eerste spel, maar kon meteen rebreaken. Raducanu was evenwel te sterk in set 1: 6-2.



In de tweede set had Mertens aan 1 break genoeg om op gelijke hoogte te komen: 3-6. Set 3 was een breakfestival. Mertens kwam 1-3 achter, maar kreeg bij 3-3 5 breakkansen om op en over Raducanu te gaan.



De Britse hield echter haar opslag en maakte er 4-3 van, de volgende 3 games waren allemaal breaks. Het eerste matchpunt was meteen het goeie voor Raducanu: 6-4.