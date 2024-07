David Goffin verweert zich kranig, maar moet zijn boeltje al pakken in Washington

Terwijl zijn collega-tennissers in Parijs jagen op olympisch eremetaal, is David Goffin aan de andere kant van de wereld al even bezig aan zijn voorbereiding op de US Open.



Vorige week strandde Goffin in de 2e ronde in Atlanta. Een ronde beter doen was deze week een mooie ambitie in Washington.



Maar dan moest onze landgenoot wel komaf maken met de Italiaan Flavio Cobolli, het tiende reekshoofd en 52 plekken hoger gerankschikt dan Goffin op de ATP-ranking



In een gelijkgaande 1e set kraakte Goffin pas in de tiebreak (7-4). Toen de Belg in de 2e set al snel twee van zijn opslagspelletjes moest inleveren, maakte Cobolli het karwei af.



Goffin heeft wel nog even tijd om zijn vorm bij te vijlen tegen de US Open, want dat begint pas over een viertal weken.