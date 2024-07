LIVE: Van de reservebank naar de tweede ronde? David Goffin is weer aan zet op Wimbledon

David Goffin tegen Tsjech Machac

David Goffin is aan zijn wedstrijd in de eerste ronde van Wimbledon begonnen. Hij verloor vorige week in de laatste voorronde, maar dankzij de opgave van Andy Murray mag hij toch in actie komen op het hoofdtoernooi.



In de eerste ronde komt Goffin uit tegen de Tsjech Tomas Machac. Geen onhaalbare kaart, Machac is geen liefhebber van tennis op gras.