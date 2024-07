David Goffin overleeft dip in 2e set tegen Argentijn Camilo Ugo

David Goffin (ATP-100) heeft zijn eerste partij in het ATP 500-toernooi in Washington (hardcourt/2,1 miljoen dollar) winnend afgesloten. De 33-jarige Belg zette de 8 jaar jongere Argentijn Camilo Ugo Carabelli (ATP-92) met 6-2, 7-5 opzij.

Goffin begon als een wervelwind en liep 5-0 uit. Een korte hapering later stond de 6-2 na 26 minuten op het bord.



De tweede set begon met opslagverlies van dubbel opslagverlies van Goffin, maar telkens kon hij wel meteen rebreaken.



Ugo brak een derde keer en mocht bij 5-4 serveren voor de set, maar de Argentijn liet 2 setpunten liggen. Dat gaf Goffin een boost. Hij verloor geen punt op zijn eigen opslaggame (6-5) en dwong met 0-40 3 break- en matchpunten af.



Ugo kwam nog gelijk en kreeg nog een kans op een tiebreak, maar op zijn 4e matchpunt trok Goffin het schip de haven binnen.



In de tweede ronde wacht voor Goffin Flavio Cobolli (ATP-48), het tiende reekshoofd. De Italiaan was vrij in de eerste ronde.