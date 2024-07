Live (15 u): Schrijft Djokovic geschiedenis met 8e Wimbledon-zege of verlengt Alcaraz zijn titel?

Djokovic versus Alcaraz bis

Net zoals vorig jaar ontmoeten Novak Djokovic en Carlos Alcaraz elkaar in de finale op Wimbledon.



In de vorige editie was het de jonge Spanjaard die de Serviër, toen 10 jaar ongeslagen op Centre Court, een stevige hak zette.



Alcaraz, op dat moment 20, kroonde zich na een titanenduel van bijna 5 uur tot de op 2 na jongste winnaar op Wimbledon.