Barbora Krejcikova knokt zich naar eerste Wimbledon-titel na thriller tegen Jasmine Paolini

Paolini treedt in legendarische voetsporen

Jasmine Paolini is de eerste speelster sinds Serena Williams (in 2016) die de finales van Roland Garros en Wimbledon combineert in hetzelfde jaar.



Deden het haar de voorbije 25 jaar ook voor: Steffi Graf (in 1999), Venus Williams (in 2002) en Justine Henin (in 2006).



Brengt ze haar tweede grandslamfinale wel tot een goed einde?