LIVE: Sinner en Alcaraz maken er een vijfsetter van, wie wordt de eerste finalist?

Finale avant la lettre

Met Jannik Sinner en Carlos Alcaraz staan de twee vedetten van de nieuwe generatie tegenover elkaar in de halve finale op Roland Garros.



Beiden kenden heel wat kwaaltjes in aanloop naar het toernooi, maar ze haalden net op tijd hun niveau.



Wie van de twee plaatst zich voor het eerst voor de finale in Parijs? Volg de score hier live.