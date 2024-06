LIVE Roland Garros: Jasmine Paolini breekt als eerste, maar Iga Swiatek gaat erop en erover

4 voor Swiatek of dubbele primeur voor Paolini

Iga Swiatek toonde zich in 2020 aan het grote publiek met winst op het Parijse gravel, ze groeide uit tot de stevige nummer 1 in het vrouwentennis met nog 2 eindzeges in 2022 en 2023. In 2022 won ze ook de US Open.



De 23-jarige Poolse won vorig jaar de WTA Finals en dit jaar al de toptoernooien in Doha, Indian Wells, Madrid en Rome.



Voor Jasmine Paolini (28) is een finale van een grandslamtoernooi een primeur. Ze raakte tot nu nooit verder dan de 2e ronde in Parijs. Dit is het jaar van de doorbraak met een 4e ronde in de Australian Open.



Ze klom van de 30e naar de 15e plaats op de wereldranking en deed als 12e reekshoofd mee in Parijs.



Ze won nog maar 4 toernooien (Swiatek 21), dit jaar was ze de beste in Dubai.