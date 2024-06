LIVE: Verovert Alcaraz zijn 3e grandslamtitel tegen Zverev op Roland Garros?

Wie komt op de erelijst?

Voor het eerst sinds 2004 staat Rafael Nadal, Novak Djokovic of Roger Federer niet in de finale van Roland Garros. Carlos Alcaraz neemt het in de finale op tegen Alexander Zverev, het nummer 3 tegen het nummer 4 van de wereld.



Alcaraz verloor in zijn carrière nog geen grandslamfinale (2 op 2), maar kijkt wel tegen een 4-5-achterstand aan tegen Zverev in onderlinge duels. De Spanjaard won hun laatste confrontatie op Indian Wells, maar Zverev knikkerde Alcaraz wel uit de Australian Open.