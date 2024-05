LIVE: Zizou Bergs komt helemaal onder stoom, maar moet regenpauze afwachten om Marterer te kloppen

Van de kwalificaties naar de 2e ronde

Zizou Bergs heeft er al een heel parcours opzitten op Roland Garros, maar het hoeft voor hem nog lang niet te eindigen. Via de kwalificaties knokte onze landgenoot zich voor het eerst naar de 2e ronde van een grandslamtoernooi door het Chileense 24e reekshoofd Alejandro Tabilo (ATP 24) in de openingsronde te kloppen.



"Ik ben erg blij om in de tweede ronde te staan, ook al denk ik dat ik nog niet mijn beste tennis heb gespeeld", zei Bergs. "Het is heel positief om wedstrijden te winnen als je je niet zo goed voelt en erg gespannen bent. Maar dat is de Zizou van 2024. Ik kan nu doorstoten, zelfs als ik niet zo goed speel."



"Het is een grote stap vooruit. Ik heb dit jaar al tegen een paar grote namen gespeeld. Ik pakte een set af van Nadal in Rome, ik speelde goed tegen Tsitsipas in Australië en Shelton (in Houston, red.). En nu win ik ook hier, op een grand slam waar je drie sets moet binnenhalen. Het was een heel belangrijke overwinning. En misschien wel een keerpunt in mijn carrière."