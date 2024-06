Zizou Bergs charmeert opnieuw, maar zijn Roland Garros-rollercoaster eindigt in 3e ronde: "Groot succes"

Het is mooi geweest voor Zizou Bergs (24) op Roland Garros. Zijn eerste keer op de hoofdtabel van het Franse grandslamtoernooi is geëindigd in de derde ronde. Tegen Grigor Dimitrov, het nummer tien van de wereld, moest hij in een spannende viersetter dan toch zijn meerdere erkennen.

Het definitieve kantelpunt? Helaas voor onze landgenoot niet. Bergs bleef strijden en charmeerde het publiek met zijn wilskracht, maar een oerdegelijke Dimitrov haalde de vierde set (4-6) op klasse binnen. Toch mag Bergs het Franse grandslamtoernooi met opgeheven hoofd verlaten. Hij is na vandaag zeker van een top 100-plaats, is meer dan ooit de nummer 1 van België en heeft bewezen dat hij ferme stappen vooruit heeft gezet.

Deze keer geen Belgisch feestje op het gravel van Parijs. Zizou Bergs kreeg in de derde ronde de sterke Bulgaar Grigor Dimitrov - het nummer 10 van de wereld - voor zich. Een opdracht die vrijdagavond te hoog gegrepen leek. In de eerste set zette Dimitrov meteen de toon met een autoritaire 3-6. Maar doorgaan op zijn elan kon de Bulgaar niet. Na ettelijke regenbuien en pauzes werd de wedstrijd gestaakt. Vandaag kreeg Bergs een tweede kans. En die greep onze landgenoot met veel goede moed aan. Met heel wat tempowissels en bij momenten vernuftig spelinzicht liet Bergs zijn tegenstander ferm zweten. In de tweede sets haalde Dimitrov het nog met een tiebreak, maar de derde set schreef Bergs wél op zijn naam.

"Deze French Open was een groot succes, een geweldig feest. Het was bijzonder om de fans mijn naam te horen scanderen na de wedstrijd. Het was de perfecte afsluiting van mijn parcours."

"Het was ongelofelijk om de 1e ronde tegen Tabilo te winnen. En met stijl. Daarna had ik een geweldige kans tegen Marterer, die ik pakte. Om te eindigen op Chatrier."

Na Roland Garros zal Bergs uitkomen rond de 80e plaats op de ATP-ranking. "Voor aanvang stond ik aan de voet van een berg. Ik was een beetje ziek en had niet veel vertrouwen. Maar ik wist me te kwalificeren, in een Davis Cup-sfeer op Court Suzanne Lenglen. Dat was een geweldig verhaal. Maar dat was nog maar het begin."

En op zijn wedstrijd tegen Dimitrov mocht hij trots zijn. "Ik heb dan wel verloren, maar het was een echte strijd. Deze wedstrijd was een kans om een stap vooruit te zetten. De deur stond nog niet helemaal open, maar het is een bevestiging dat ik op de goede weg ben. Dat heb ik ook al laten zien tegen Rafael Nadal in Rome."

Zizou Bergs heeft ook het gevoel dat hij met zijn goeie prestatie in Parijs iets losgemaakt heeft. "Ik heb het hier echt naar mijn zin gehad, ik was in mijn element. Ik voel dat tennis leeft in België. Veel Belgen volgen me op sociale media. Het is geweldig."

"Ik ga nog een paar biertjes drinken met mijn naasten en dan maken we de balans op van onze toekomstige doelen. Ik wil me blijven verbeteren. Maar bij dit alles ben ik vergeten me in te schrijven voor de grastoernooien in Rosmalen, Halle en Queen's."

"Ik ga erheen om te trainen en we zullen zien of ik een plaatsje kan bemachtigen. Het is mijn favoriete tijd van het jaar. Ik ben benieuwd, met vertrouwen en ervaring, waartoe ik in staat zal zijn tegen de besten op deze ondergrond."