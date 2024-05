Onverwacht duo laat Sander Gillé en Joran Vliegen zweten voor plek in 2e ronde Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen, vorig jaar nog finalisten in Parijs, hebben zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Een onverwacht duo stelde het Belgische paar op de proef.

Sander Gillé en Joran Vliegen hadden zich voorbereid op een confrontatie tegen de Fransman Arthur Rinderknech en de Portugees Nuno Borges. Een kleine woede-uitbarsting bracht daar verandering in.

Rinderknech, die zijn enkelpartij door de vingers zag glippen, had gefrustreerd tegen de reclameborden getrapt en zijn voet geblesseerd. Zo was de Venezolaans-Tsjechische tandem Luis David Martinez/Petr Nouza de onverwachte tegenstander van de Belgen.

Dat leek Gillé en Vliegen wat te verrassen: bij 5-4 moesten ze een setpunt wegwerken om in de tiebreak alsnog toe te slaan. Een belangrijk moment, want de 2e set ging wel naar Martinez en Nouza.

Uiteindelijk konden Gillé en Vliegen wel aan het langste eind trekken. Het Belgische Davis Cup-duo verraste vorig jaar vriend en vijand met een plaats in de dubbelfinale op Roland Garros, die ze wel verloren. In april wonnen Gillé en Vliegen nog hun eerste Masters 1.000-toernooi, in Monte Carlo.

Gillé en Vliegen nemen het in de tweede ronde op tegen het Australisch-Russische duo John Peers/Roman Safioellin.