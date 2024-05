Elise Mertens begint sterk aan jacht op ontbrekende grandslamtitel in dubbelspel

Elise Mertens, samen met Su-Wei Hsieh het eerste reekshoofd in Parijs in het dubbelspel, kende weinig moeite met het Japans-Servische duo Shuko Aoyama/Aleksandra Krunic.

Mertens had normaal dinsdag al aan haar dubbelcampagne in Parijs moeten beginnen, maar de regen verstoorde het speelschema de voorbije dagen in de Franse hoofdstad.

De 28-jarige Limburgse is ook nog in het enkeltoernooi actief. Daarin neemt ze het zaterdag als 25e reekshoofd op tegen Elena Rybakina (WTA 4) voor een plaatsje in de achtste finales. Rybakina rekende in de openingsronde nog af met Greet Minnen (WTA 85).

Mertens mikt in het dubbelspel resoluut op de eindzege in Parijs. Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat ze nog niet won in het dubbelspel. Eerder was ze al eens de beste op de US Open (2019) en Wimbledon (2021), en in januari startte ze het jaar uitstekend met een tweede zege op de Australian Open (2021 en 2024).