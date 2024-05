Elise Mertens rekent af met Kroatische Petra Martic en staat in de derde ronde op Roland Garros

Elise Mertens heeft zich op Roland Garros vrij eenvoudig geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote was donderdagmiddag in Parijs in 2 sets te sterk voor Petra Martic uit Kroatië.

In haar tweede ronde moest Elise Mertens het opnemen tegen de ervaren Kroatische Petra Martic, de nummer 81 van de wereld.



De intussen 33-jarige Martic behaalde op Roland Garros ooit haar beste resultaat in een Grand Slam, met een plek in de kwartfinales in 2019. Maar Mertens bewaarde wel goeie herinneringen aan de Kroatische, want ze had haar vorige vier confrontaties met Martic allemaal gewonnen.

En ook vandaag was Martic datzelfde lot beschoren, want Mertens kwam eigenlijk nooit écht in de problemen.

In set 1 maakte onze landgenote het zichzelf na een vroege break wel nog even lastig toen ze bij 5-4 voor de set mocht serveren. Mertens verkwanselde 2 setpunten en moest zowaar een break toestaan, maar antwoordde vervolgens sterk door op de service van Martic alsnog de set binnen te halen.

Datzelfde scenario leek zich even te zullen herhalen in het slot van de 2e set. Martic versierde een breakkans toen Mertens mocht serveren voor de match, maar de Belgische hield het hoofd koel. Ze poetste het breakpunt weg en met de steun van de fans verzilverde vervolgens haar 2e matchpunt.

In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen Jelena Rybakina, de nummer 4 van de wereld. De Kazakse mepte eerder Greet Minnen eruit in de 1e ronde.