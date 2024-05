Een favoriet minder: gefrustreerde Roebljov haalt 2e week van Roland Garros niet

Novak Djokovic sukkelt met zijn niveau, Nadal is al uitgeschakeld ... Op Roland Garros liggen kansen voor "unusual suspects" om met de hoofdprijs aan de haal te gaan.

Andrej Roebljov stelde zich deze maand kandidaat door het Masters 1.000-toernooi in Madrid te winnen, maar de hoop van de Rus in Parijs eindigt al in de 3e ronde. Nog nooit raakte hij voorbij de kwartfinale op een grand slam.

In de eerste set had hij nochtans kansen om goed te starten, maar de 23-jarige Italiaan Matteo Arnaldi snoepte de set nog af. Het wakkerde de frustraties van Roebljov alleen maar aan. Meermaals toonde hij zijn frustraties op de baan.

Arnaldi, die in de winter nog de Daviscup won met Italië, speelde agressief - hij sloeg 64 winners - en maakte het af in 3 sets. Hij neemt het in de 4e ronde op tegen Stefanos Tsitsipas of Zhizhen Zhang.