Coco Gauff heeft meer dan 3 uur nodig voor ticket voor halve finale Australian Open

Gauff was nergens in de eerste set en kwam 5-1 achter. De nummer 4 sukkelde met haar forehand, maar slaagde er alsnog in om de eerste set naar zich toe te trekken.



Het was een partij die alle kanten opging en bol stond van de directe fouten: meer dan 100 in totaal en een 50-tal enkel in de eerste set.



Gauff werkte 2 setballen voor Kostjoek (WTA-39) weg, bij 5-2 en in de tiebreak. Na 1 uur en 16 minuten was de set voor de 19-jarige Amerikaanse.



Toen ze bij 5-3 in de tweede set mocht serveren voor de match, kon ze het schip niet veilig de haven binnenloodsen. De 21-jarige Kostjoek dwong een tiebreak af, waarin ze duidelijk de betere was.



In de beslissende derde set liep Gauff snel 5-0 uit, maar opnieuw kon ze niet uitserveren. Een tweede poging was wel de goede.



Voor Gauff is het de eerste keer dat ze zo ver doorstoot in Melbourne, haar beste resultaat tot nu was een 4e ronde.



De Amerikaanse is in 2024 ontslagen in 10 duels, nadat ze begin januari de titel in Auckland pakte.



Haar opponente wordt nummer 2 Sabalenka of nummer 11 Krejcikova. Die spelen later vandaag.