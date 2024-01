Finale Australian Open: Geweldige Medvedev zet Sinner met rug tegen de muur

Haalt de jonge Jannik Sinner zijn eerste grandslamtitel binnen? Of wordt het derde keer, goede keer voor Daniil Medvedev in Melbourne? De Rus (ATP-3) staat voor de 3e keer in 4 jaar in de finale: in 2021 was Djokovic te sterk, in 2022 Nadal. Medvedev telt 1 GS-titel: de US Open 2021. De Italiaan Sinner (ATP-4) wipte titelhouder Novak Djokovic. Volg het scoreverloop hier.