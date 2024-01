Elise Mertens stoot door naar haar tweede dubbelfinale op de Australian Open

Elise Mertens heeft zich donderdag voor de tweede keer in haar carrière geplaatst voor de dubbelfinale op de Australian Open. Samen met haar Taiwanese partner Su-Wei Hsieh versloeg ze in drie sets de Australische Storm Hunter, vorig jaar nog de dubbelpartner van Mertens, en de Tsjechische Katerina Siniakova.

Mertens en Hsieh trokken na een wedstrijd van twee uur en 37 minuten aan het langste eind. De setstanden in de Margaret Court Arena waren 7-5, 1-6 en 6-3.

Siniakova was de tweevoudige titelverdedigster in Australië. Ze won het toernooi in 2022 en 2023 aan de zijde van haar landgenote Barbora Krejcikova. Eind vorig seizoen ging het Tsjechische duo uit elkaar.

In de finale komen Mertens en Hsieh, die het tweede reekshoofd vormen, tegenover de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko, of tegenover de Canadese Gabriela Dabrowski en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe te staan.

Op de wereldranglijst van het dubbelspel wipt Mertens virtueel over Hunter naar de eerste plaats. Alleen Dabrowski kan haar die plaats deze week nog afsnoepen, door Mertens in de finale te verslaan.

Mertens gaat voor een vierde grandslamtitel in het dubbelspel. De Australian Open won ze in 2021 al eens met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, met wie ze in 2019 ook de US Open won. Met Hsieh was ze in 2021 al de beste op Wimbledon.