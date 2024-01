Terugkeer in mineur: Naomi Osaka bijt meteen in het zand op de Australian Open

Tweevoudig Australian Open-kampioene Naomi Osaka heeft dit jaar de 1e ronde in Melbourne niet overleefd. In haar eerste Grand Slam sinds haar comeback verloor de Japanse van 16e reekshoofd Caroline Garcia.

Naomi Osaka keerde onlangs terug in het WTA-circuit. Ze nam een pauze van zo'n 15 maanden om haar mentale gezondheid te verzorgen en werd in die periode ook mama van een dochtertje.

In haar eerste Grand Slam sinds haar comeback kreeg Naomi Osaka met Caroline Garcia meteen een taaie tegenstandster voor de kiezen. De Française is de nummer 20 van de wereld en was tegen Osaka op de juiste momenten nét iets doortastender dan de Japanse.

Een return in mineur dus voor Naomi Osaka, die sinds het najaar van vorig jaar opnieuw gecoacht wordt door de Belg Wim Fissette, ook de kapitein van het Belgische Billie Jean King Cup-team.

Garcia had na afloop wel nog lof voor de Japanse. "Ik heb veel respect voor haar, als speelster en als mens. Ze is 15 maanden weggeweest en ik ben heel blij dat ze weer terug is. Zes maanden na de geboorte van haar dochtertje speelt ze al fantastisch tennis. We zullen op onze tellen moeten letten", aldus Garcia.