Zizou Bergs leidt Belgische tennisploeg naar Davis Cup Finals

De nationale tennisploeg heeft Kroatië verslagen in de Davis Cup: 3-1 Zizou Bergs, sinds kort de nummer 1 van ons land, trok België over de streep in Kroatië. Hij won zijn twee enkelmatchen. Tussendoor triomfeerde ook het dubbelduo Sander Gillé-Joran Vliegen. In het najaar speelt België de Finals van het landentoernooi voor mannen.