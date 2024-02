LIVESTREAM: Sander Gillé en Joran Vliegen komen langszij in dubbelmatch tegen Kroatië

Zizou Bergs komt als eerste Belg in actie tegen Kroatië. Hij neemt het op tegen Marin Cilic, in 2014 de winnaar op de US Open. De 35-jarige Kroaat timmert na heel wat blessureleed aan een comeback.



Zizou Bergs voelt zich naar eigen zeggen helemaal klaar. "Ik voel mij heel goed. ik heb alles gedaan wat nodig was. Fysiek en mentaal ben ik er klaar voor. Ik heb heel goed getraind, het vertrouwen is er. We gaan alles geven om de punten te pakken."