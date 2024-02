Kijk zaterdag naar het tennisduel tussen Kroatië en België in de Daviscup

Met Marin Cilic heeft Kroatië een voormalig winnaar van de US Open (2014) en nummer 3 van de wereld in de rangen. Op zijn 35e timmert hij na heel wat blessureleed aan een comeback.



Zizou Bergs mag om 14 uur het duel openen tegen de Kroatische reus.



"Wie er favoriet is? Het wordt een evenwichtige ontmoeting. Ook de Kroaten missen spelers", stelt de Belgische kapitein Steve Darcis. "Bij ons is dat jammer genoeg hetzelfde met David."



"Bij de Kroaten hebben ze wel een grandslamwinnaar en hun nummer 1 staat beter geklasseerd dan onze beste spelers. Zij zijn misschien licht favoriet, maar wij gaan proberen de punten te pakken."