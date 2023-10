Titelverdedigster Elise Mertens stoot vlot door naar laatste 4 in Tunesië

Elise Mertens is de nummer 36 van de wereld, Hoitama staat 124e. De opslap van Mertens draaide maar aan 50 procent, maar dat bracht haar niet in de problemen.



Ze ging op love een eerste keer door de opslag van haar opponente en maakte de set uit met een tweede break.



Mertens moest maar 1 breakbal toestaan, maar Hoitama benutte die wel meteen. Het eerste spelletje van set 2 was voor de Japanse. Mertens was echter meteen weer bij de zaak en won 4 games op een rij.



En ook de tweede set en dus de match maakte ze in iets minder dan 1,5 uur uit met een break. Daar had ze wel 4 matchballen voor nodig.



In haar eerste halve finale sinds Monterrey begin maart wacht de Française Clara Burel (WTA-74/8e reekshoofd) of de Italiaanse Lucrezia Stefanini (WTA-125).