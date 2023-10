LIVESTREAM: Eerste reekshoofd Tsitsipas komt in actie op de European Open in Antwerpen

Vanavond komt Stefanos Tsitsipas (ATP-7) een eerste keer in actie op deze European Open. De 25-jarige Griek is een wereldtopper. Begin dit jaar speelde hij nog de finale van de Australian Open (tegen Novak Djokovic).



De laatste weken is Tsitsipas op zoek naar zijn topvorm. Vindt hij die in Antwerpen terug?



Het toernooi ligt hem na aan het hart. "In Antwerpen is het voor mij allemaal begonnen", zegt Tsitsipas over de editie van 2017, toen hij als nummer 122 de halve finales haalde in de Lotto Arena.



Zijn tegenstander in de tweede ronde komt uit Nederland. Botic van de Zandschulp (ATP-67) kent u misschien nog van de US Open toen hij in 2021 als kwalificatiespeler de kwartfinales haalde.