In de Lotto Arena in Antwerpen zijn we vandaag aan de kwartfinales toe. Kijk vanaf 19 uur naar de 1e avondwedstrijd tussen de Griek Stefanos Tsitsipas, 1e reekshoofd, en de Duitser Yannick Hanfmann. Die wipte gisteren Dominic Thiem en eerder Alexander Blockx. Na Tsitsipas-Hanfmann volgt het duel tussen Arthur Fils en Juan Pablo Varillas. Kijk hier naar de livestream of naar Canvas, vanaf 20 uur naar Ketnet.