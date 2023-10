In de Lotto Arena in Antwerpen zijn we vandaag aan de kwartfinales toe. Eerste reekshoofd Stefanos Tsitsipas zette de Duitser Yannick Hanfmann opzij. Zijn tegenstander komt uit de laatste kwartfinale tussen de jonge Fransman Arthur Fils (19) en de Peruviaan Juan Pablo Varillas (28). Kijk hier naar de livestream of naar het kanaal van Ketnet. Het commentaar is van Dirk Gerlo en Carl Maes.