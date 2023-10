Elise Mertens balt haar vuist: ze wint 12 spelletjes op een rij na 5-1-achterstand

Elise Mertens is titelverdedigster in Tunesië. Het nummer 36 van de wereld leek dit jaar evenwel niet uit hetzelfde vaatje te kunnen tappen.

Tegen Alexandra Eala (WTA-196) keek Mertens in de eerste set tegen een 5-1-achterstand aan na 3 verloren opslagspelletjes.

Maar met Mertens ben je nooit klaar, zo werd nog maar eens duidelijk. In een eindeloos 7e spelletje wiste ze 5 setballen uit, ook een 6e setbal van Eala bleef onbenut.

Mertens rook bloed en ging op en over haar opponente uit de Filipijnen: 5-7 na 1 uur en 15 minuten.

Bij Eala was de veer gebroken. Mertens stoomde in een halfuur naar 0-6. Dankzij 12 spelletjes op een rij staat ze in de tweede ronde.