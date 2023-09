Elise Mertens wil jaar afsluiten dicht bij top 20: "Leylah Fernandez moet ik laten lopen"

clock 17:34

17 uur 34. Mertens: "Fernandez laten lopen". Nadat ze in de eerste ronde Yanina Wickmayer opzijgezet had, wacht Elise Mertens (WTA-29) in de tweede ronde de jonge Canadese Leylah Fernandez (WTA-74), de finaliste van de US Open 2021. "Ze is een speelster die graag het tempo dicteert en de rally's in handen neemt", weet Mertens."Ik speelde al een keer tegen haar, maar dat is een tijd geleden." Het was in de eerste ronde van de Australian Open 2021, waar Mertens simpel won met 6-1, 6-3. Hoe zal de Belgische het aanpakken: "Ik verwacht dat ik mijn spel zal moeten opleggen en haar moet laten lopen." Ze was blij met haar eerste match (7-6, 6-2): "Ik heb me goed aangepast aan de hoogte hier, mijn tweede set was heel degelijk." .