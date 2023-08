Rugproblemen remmen Yanina Wickmayer geenszins af op de US Open

Voor Yanina Wickmayer leek de US Open vorige week voorbij. In de kwalificaties gaf ze in de laatste ronde op nadat een rugblessure haar te veel had gehinderd.

Wickmayer kreeg nog een herkansing als lucky loser, maar zou pas vandaag tijdens haar opwarming beslissen of ze speelklaar was.

Het licht sprong op groen en dat was de juiste inschatting. Vera Zvonareva, net als Wickmayer mama, had de kwalificaties wel doorsparteld, maar verloor meteen haar opslagspel.

Wickmayer serveerde erg degelijk, maar werd op love toch weer gebroken in de eerste set.

Bij 4-4 kraakte ze de Russische code echter nog een keer en dat was voldoende voor 6-4 na 50 minuten.

In de tweede set leverde Zvonareva (verliezend finaliste in 2010 tegen Kim Clijsters) al snel weer haar service in en Wickmayer bleef, zeker gezien de fysieke kopzorgen, secuur spelen.

Ze gaf niets weg en serveerde de match keurig uit tegen de veterane. In de tweede ronde wacht thuisspeelster Madison Keys, verliezend finaliste in 2017.