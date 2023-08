Venus Williams klopt voor het eerst in 4 jaar nog eens speelster uit top 20: "Ik voelde met net Amy Winehouse"

Veronika Koedermetova was nog niet geboren toen Venus Williams in 1995 voor het eerst won tegen een speelster uit de top 20. 28 jaar later deed ze dat kunstje voor de 241e keer over tegen de 26-jarige Russin in Cincinnati.

Het was al 4 jaar geleden dat Williams nog eens had gewonnen tegen een speelster uit de top 20. Toen won ze - ook in Cincinnati - tegen de Nederlandse Kiki Bertens in de 2e ronde.

Voor de 43-jarige Venus Williams is het een stevige opsteker in een door blessures getekend seizoen. De Amerikaanse moest in januari een streep trekken door de Australian Open door een hamstringblessure. Ze sloeg Roland Garros over, om dan een knieblessure op te lopen op Wimbledon.



"Ik hou van dit spel", zei Williams. "De afgelopen jaren waren moeilijk qua blessures, maar ik wil spelen, sterk zijn en mezelf kunnen zijn. Dat is het belangrijkste voor mij."

Een pauze van 2 maanden deed de Amerikaanse deugd. "Ik heb 2 maanden niet gerevalideerd na mijn blessure in januari", gaf ze toe. "Ik voelde me eerder een professionele "rehabber" dan een professionele atleet."

In Frankrijk vond Williams opnieuw de motivatie om te revalideren. "Ik vond in de woning van mijn zus Serena nog een oud racket en een paar te grote schoenen zonder zolen om te trainen. Toen zei ik: ik ben er weer klaar voor."

De blessure op Wimbledon was dan ook een nieuwe klap. "Ik voelde me Amy Winehouse. Ik wilde niet terug naar "rehab"", lachte de Amerikaanse, verwijzend naar het hitnummer van de Britse zangeres. "Maar nu voel ik me beter dan in het begin van het jaar."