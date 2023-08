Yanina Wickmayer geeft snel op in 2e ronde WTA-Praag, reden onbekend

Yanina Wickmayer bereikte vorige week de halve finales in Warschau, waar ze het nummer 1 Iga Swiatek lastig maakte. Ze dook zo weer de top 100 binnen: WTA-93. Op het hardcourt in Praag klopte ze in de eerste ronde met Lin Zhu (WTA-38) het tweede reekshoofd.



In het duel tegen Korpatsch (WTA-99) leek ze opnieuw alle kansen te hebben, maar het liep helemaal anders. Na minder dan 20 minuten stond er 4-0 op het bord.



Een officiële reden voor haar opgave is er voorlopig niet.



In de kwartfinales bekampt Korpatsch het Franse zesde reekshoofd Alizé Cornet (WTA-65) of de Estse Kaia Kanepi (WTA-92).