Stan Wawrinka is oudste winnaar van partij op US Open in 31 jaar: "Nooit vergeten waarom ik ben beginnen te tennissen"

Stan Wawrinka klopte als nummer 49 van de wereld de nummer 44 in 3 sets: 7-6, 6-2, 6-4. "Ik denk dat ik goed sta te spelen", reageerde de tennisveteraan.



"Ik wil niet vergelijken met het verleden en wat ik enkele jaren geleden kon, want dat is nooit een goed idee."



"Ik ben tevreden over mijn niveau. Ik weet waar ik sta. Ik weet dat ik nog heel goede spelers kan verslaan. Ik kan nog echt competitief zijn, ik beweeg nog goed."



In de volgende ronde wacht de Argentijn Tomas Martin Etcheverry, het 30e reekshoofd, die een tiebreak in de 5e set nodig had om de Fin Otto Virtanen weg te zetten.



Wawrinka is de ex-nummer 3 van de wereld. Door aanhoudend blessureleed viel hij vorig jaar terug naar de 361e plaats op de ATP-ranking. In februari drong hij weer de top 100 binnen, in New York staat hij in de top 50.



Hij wil nog niet over een sportief afscheid praten. "Ik ben nooit vergeten waarom ik ben beginnen te tennissen en waarvan ik als kind droomde. Ik wilde de US Open spelen en al die andere grandslamtoernooien, de grote toernooien, de ATP-toernooien. Ik wilde daar zijn. Ik ben gelukkig dat ik nog op dit niveau kan acteren."