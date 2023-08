Elise Mertens overleeft 3 matchballen en moet meer dan 3 uur knokken tegen Björklund op US Open

Op papier was de opdracht makkelijk: Elise Mertens als nummer 32 van de wereld tegen de nummer 155. Maar Björklund had het goeie ritme al te pakken na 3 kwalificatiezeges.



En Mertens wist dat ze een taaie kluif aan de Zweedse had: in april verloor ze in 3 sets op het Colombiaanse gravel van Bogota. Toen werd het ook een driesetter mét een beslissende tiebreak.



De match kon niet beter beginnen voor Mertens, die meteen de opslag afpakte van Björklund en 2-0 uitliep. Kansen op 3-0 liet ze liggen.



Maar dat momentum was snel weg. Mertens' opslag draaide vierkant, op haar 2 volgende opslaggames kon ze amper 1 puntje pakken. Björklund haalde de eerste set binnen, nadat ze liefst 7 breakpunten overleefd had in het 9e spelletje. Zelf had ze 6 setpunten nodig.



Mertens voelde het gevaar en zette een tandje bij. Ze liep 3-0 uit. Haar opslag bleef evenwel op amper 50 procent draaien en ze gaf ook weer een break op love weg. Maar Mertens beet door en haalde er een derde set uit.



Daarin brak ze opnieuw als eerste in het belangrijke 7e spelletje, maar er volgde meteen een rebreak. Liefst 7 dubbele fouten (12 in de hele match) hielpen haar niet.



Het zag er heel benard uit toen Björklund 4-5 en 0-40 voorstond, maar Mertens werkte de 3 matchpunten weg en ging op en over een aangeslagen Björklund. Ze kon het evenwel niet afmaken. Een tiebreak moest beslissen, daarin was ze wel bij de les en liep ze 7-2 uit. Haar 1e matchbal was de goeie: 10-3 na 3 uur en 13 minuten.