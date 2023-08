Zhang Zhizhen schrijft stukje Chinese tennisgeschiedenis met stunt tegen nummer 5 Casper Ruud

Zhang Zhizhen, de nummer 67 van de wereld, heeft wel iets met vijfsetters op de US Open. Vorig jaar verkwanselde de Chinees in de 1e ronde liefst 7 matchpunten, om vervolgens in 5 sets te verliezen van de Nederlander Tim van Rijthoven.

Ook dit jaar heeft Zhang al 2 vijfsetters in de benen in New York. In de 1e ronde versloeg hij de Amerikaan JJ Wolf na 5 sets en ook afgelopen nacht was het opnieuw prijs, dit keer tegen 5e reekshoofd Casper Ruud.



De Noor stond vorig jaar nog in de finale van de US Open, maar beet nu verrassend zijn tanden stuk op Zhang. Die knokte zich ondanks een 6-0-verlies in de 4e set alsnog naar winst in de beslissende 5e set.

Daarmee schreef Zhang meteen ook een stukje tennisgeschiedenis. Hij is pas de eerste Chinees sinds de invoering van de ATP-ranking in 1973 die erin slaagt om een speler uit de top 5 van de wereld te verslaan.

"Ik ben erin blijven geloven, ook na die 4 set", sprak Zhang, die opvallend rustig leek te reageren na zijn stuntzege. "Ik was heel moe. Ik heb niet overdreven gevierd na het laatste punt. Vanbinnen voelde ik me wel heel gelukkig, ik heb het alleen niet getoond."

Tegenstander Casper Ruud had nog lof voor Zhang alvorens hij afdroop. "Hij speelde heel agressief. Hij heeft het echt uitstekend gedaan", aldus Ruud. "Ik was onder de indruk van zijn manier van spelen. Hij wordt een gevaarlijke klant de komende jaren."