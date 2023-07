Yanina Wickmayer mept zich in twee sets naar de kwartfinales in Warschau

Yanina Wickmayer en Tereza Martincova stonden in Warschau voor het eerst tegenover elkaar op het WTA-circuit. Onze landgenote maakte korte metten met de Tsjechische, die na 1u19' afdroop met 2 keer 6-2 op het scorebord.

Wickmayer staat zo in de kwartfinales, waarin ze het opneemt tegen de Britse Heather Watson of de Wit-Russische qualifier Joelija Hatowka.

Het is van 2017 in Guangzhou geleden dat onze landgenote nog eens in de kwartfinales stond van een WTA 250-toernooi. Door haar goede prestaties in Polen zal Wickmayer volgende week opnieuw in de top 100 prijken op de WTA-ranking.